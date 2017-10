NASA a publicat pe pagina sa, cu ocazia sarbatorii de Halloween, o lista cu sunetele stranii facute de planete si stele, emisiile radio fiind captate de aeronavele spatiale in momentul in care au intrat in campul magnetic al acestora.





Astfel, gasim in playlist “ragetul” lui Jupiter, transmis de nava spatiala Juno in momentul in care a intrat in campul magnetic al planetei, emiiile radio ale lui Saturn.