Astronomii au descoperit o planeta "monstru" care, teoretic, nu ar trebui sa existe

Aceasta descoperire contrazice modelul larg acceptat privind formarea planetelor. Potrivit teoriei, stelele mici pot forma planete stancoase, "dar nu pot aduna destula materie pentru a forma planete de talia lui Jupiter", arata un comunicat al Royal Astronomical Society (RAS) din Londra, publicat marti.Ori, gigantul gazos, supranumit planeta "monstru" din cauza volumului sau, e aproape cat Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul nostru solar, in conditiile in care steaua sa este jumatate cat Soarele nostru.Planetele se formeaza plecand de la nori de praf si ramasite care usor-usor se aglomereaza pentru a forma planete in jurul unei noi stele.Planeta "monstru" a fost descoperita de Next-Generation Transit Survey (NGTS), instalat in desertul Atacama, in Chile, o retea de 12 telescoape care a dat si numele stelei si planetei sale (NGTS-1 si, respectiv, NGTS-1b).Straniul duo a fost descoperit la circa 600 de ani lumina de pamant, in constelatia Columba sau Porumbelul."Descoperirea NGTS-1b ne-a surprins ... astfel de planete masive nu ar trebui sa existe in jurul stelelor mici", a declarat Daniel Bayliss, de la Universitatea din Warwick, coautor al studiului acceptat pentru publicare de Science Monthly Journal al Royal Astronomical Society."Raza planetei este de circa 25% din cea a stelei sale, e foarte mare in raport cu gazda sa. In comparatie, Jupiter nu reprezinta decat circa 10% din raza soarelui nostru", a explicat Daniel Bayliss.Planeta orbiteaza foarte aproape de steaua sa, la o distanta care nu reprezinta decat 3% din cea care separa Pamantul de Soare si efectueaza o rotire completa in doua zile si jumatate."Chiar daca NGTS-1b este un monstru, ea era dificil de descoperit deoarece steaua sa mama este foarte mica si putin luminoasa", arata Peter Wheatley, un coleg al lui Daniel Bayliss.