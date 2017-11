Observatorul ALMA a detectat structuri de praf rece in jurul celei mai apropiate stele

Aceste noi observatii indica faptul ca stralucirea vine de la praful rece ce se gaseste intr-o zona aflata la o distanta de pana la 4 ori mai mare de Proxima Centauri decat distanta dintre Pamant si Soare.Aceste structuri sunt similare cu centurile mult mai mari din Sistemul Solar, si oamenii de stiinta estimeaza ca sunt compuse, de asemenea, din particule de roca si gheata care nu au reusit sa formeze planete.Proxima Centauri este cea mai apropiata stea de Soare. Este o pitica rosie, aflata la o distanta de doar 4 ani lumina, in constelatia Centaurul. Planeta Proxima b, de dimensiunea Terrei, orbiteaza aceasta stea. Proxima b, descoperita in 2016, este exoplaneta cea mai apropiata de Sistemul Solar.Proxima Centauri in constelatia sudica Centaurul / Sursa foto: ESONoile observatii ale ALMA au aratat existenta, in cadrul acestui sistem, a unor emisii rezultate din norii de praf cosmic ce inconjoara steaua."Praful din jurul Proxima este important pentru ca, in urma descoperirii planetei terestre Proxima b, este primul indicator al prezentei unui sistem planetar complex, si nu doar a unei planete, in jurul stelei celei mai apropiate de Soare", explica autorul principal al studiului, Guillem Anglada, de la Instituto de Astrofisica de Andalucia (CSIC), Granada, Spania.Centurile de praf sunt ramasitele de material cosmic ce nu s-a adunat in corpuri mai mari, cum ar fi planetele. Particulele de roca si gheata din aceste centuri variaza in functie de marime, de la cele mai mici particule de praf (mai mici de un milimetru), pana la corpuri asemanatoare asteroizilor, cu diametrul de cativa kilometri.Praful pare sa se afle intr-o centura care se extinde la cateva sute de milioane de kilometri de Proxima Centauri. Se estimeaza ca aceasta centura are o temperatura de aproximativ -230 grade Celsius, apropiata de cea a centurii Kuiper.Exista, de asemenea, in datele ALMA indicii ale existentei unei alte centuri de praf, cu temperaturi si mai scazute, aflata de circa zece ori mai departe. Daca se confirma, natura unei centuri exterioare este intriganta, dat fiind mediul sau foarte rece, departe de o stea mai rece si mai slaba decat Soarele.Locatia Proxima Centauri pe cerul sudic / Sursa foto: ESOAmbele centuri sunt mult mai indepartate de Proxima Centauri decat planeta Proxima b, care orbiteaza la doar patru milioane de kilometri de steaua-mama."Acest rezultat sugereaza ca Proxima Centauri ar putea avea un sistem planetar multiplu, cu o istorie bogata in interactiuni, care a dus la formarea centurii de praf. Noi studii ne-ar putea aduce informatii care sa depisteze locatiile unor planete inca neidentificate", arata Guillem Anglada.Sistemul planetar Proxima Centauri este deosebit de interesant deoarece exista planuri - proiectul Starshot - pentru explorarea directa a sistemului cu ajutorul uno microsonde. O cunoastere a mediului din jurul stelei este esentiala pentru planificarea unei astfel de misiuni.