VIDEO O planeta cu conditii propice vietii, descoperita la "doar" 11 ani lumina de Pamant

O exoplaneta care ar putea oferi conditii propice vietii a fost descoperita de o echipa de astronomi francezi la o distanta de 11 ani lumina de Pamant. Descoperirea cercetatorilor de la Institutul de Planetologie si Astrofizica din Grenoble a fost anuntata intr-un material care urmeaza sa fie publicat in Astronomy & Astrophysics, scrie newsweek.com, citata de news.ro.

Pentru gasirea ei, oamenii de stiinta au analizat date stranse in decurs de 10 ani de High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher amplasat in Chile, dar si informatii publicate in studii realizate pe termen lung.

Numita Ross 128 b, dupa steaua ei descoperita in 1926 de Frank Elmore Ross, aflata in apropierea Caii Lactee, exoplaneta completeaza un ciclu de rotatie in aproximativ zece zile, aflandu-se de aproximativ 20 de ori mai aproape de ea decat este Pamantul fata de Soare. In plus, potrivit analizei, steaua Ross 128 va ajunge ca in 79.000 de ani sa devina cea mai apropiata Pamantului.

Exoplaneta este de aproximativ trei ori mai mare decat Pamantul.

Temperatura pe Ross 128 b este, potrivit cercetatorilor, cuprinsa intre -60 si 20 de grade Celsius.

Ross 128b ar putea oferi conditii mult mai potrivite vietii fata de Proxima b, care se afla la 4 ani lumina de Pamant.

Cercetatorii nu au certitudinea ca Ross 128 b ar putea avea apa pe suprafata ei, insa o vor studia in continuare pentru a cauta indicii de viata. Aceste dovezi vor putea fi gasite de Extremely Large Telescope (ELT) pe care il construieste ESO (European Southern Observatory) in Chile si care va fi inaugurat in 2024.