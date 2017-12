NASA - imaginea saptamanii: O nebuloasa planetara ca un ornament de sarbatori in spatiu

Atunci cand o stea imbatraneste si faza de gigant rosu a vietii sale se apropie de sfarsit, ea incepe sa evacueze straturi de gaz de pe suprafata sa, lasand in urma o pitica alba calda si compacta. Uneori, aceasta ejectie are ca rezultat modele inteligente de simetrie ale gazului stralucitor, dar NGC 6326 este mult mai putin structurata. Acest obiect astronomic se afla in constelatia Ara, sau Altarul, la aproximativ 11.000 de ani-lumina de Pamant, explica NASA care a publicat aceasta imagine pe site-ul sau la 22 decembrie.Nebuloasele planetare reprezinta una dintre principalele cai prin care elementele mai grele decat hidrogenul si heliul sunt dispersate in spatiu dupa crearea lor in inimile stelelor. In cele din urma, o parte din acest material ar putea forma noi stele si planete.Aceasta imagine a fost creata din imagini captate de Wide Field Planetary Camera 2 a telescopului spatial Hubble. Culorile vii albastre si rosii provin din materiale care includ oxigenul ionizat si hidrogenul care stralucesc sub actiunea radiatiei ultraviolete aprinse de la steaua centrala inca calda.