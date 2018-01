Astronomii cred ca au localizat sursa misterioaselor impulsuri radio rapide

Fenomenele, denumite "Fast Radio Bursts" (FRB), genereaza intr-o factiune de secunda o cantitate fenomenala de energie, echivalenta cu cea produsa de soarele nostru in 24 de ore.Aceste semnale radio-electrice, cele mai puternice captate vreodata, parvin in ordine dispersata, fiind captate mai mult unde de inalta frecventa fata de cele de joasa frecventa, ceea ce lasa sa se creada ca sursa ar putea fi foarte departe.Cercetatorii estimeaza ca pana la 10.000 de astfel de explozii de radiatii se produc in fiecare zi dar doar circa zece au fost observate pentru moment.Una singura, "FRB 121102", s-a repetat de mai multe ori de la prima sa detectare, cu telescopul gigant Arecibo din Porto Rico.Aceasta echipa internationala de astronomi a determinat ca sursa "FRB 1211102", observata initial in 2012 de astrofizicienii de la Universitatea Cornell, se situeaza la trei miliarde de ani-lumina de Terra si traverseaza o plasma densa magnetizata.Prin urmare, aceste explozii "sunt proiectate si distorsionate", ceea ce ar trebui sa ajute la determinarea sursei, explica James Cordes, profesor de astronomie la Universitatea Cornell, unul dintre coautorii studiului publicat in revista britanica Nature si prezentat miercuri la American Astronomical Society, la Washington.Aceste date au fost obtinute la finele lui decembrie de telescopul Arecibo din Porto Rico si confirmate de observatorul "Green Bank" din Virginia de Vest.Explozia provenita de la "FRB 121102" produce o distorsiune extrema, de 500 de ori mai mare decat toate celelalte "FRB" observate pana in prezent.Astronomii cred acum ca misterioasele impulsuri de radiatii se produc in proximitatea unei gauri negre gigant in centrul unei galaxii sau in apropierea unei tinere stele neutronice - un corp extrem de masiv care rezulta din prabusirea gravitationala a centrului unei stele care si-a epuizat carburantul nuclear."Acesta ar putea fi motorul care produce exploziile", crede profesorul Cordes.Aceste impulsuri puternice de radiatii sunt "un fenomen nou, la acest stadiu fara nicio explicatie conventionala din punct de vedere stiintific ", arata Shami Chatterjee, astronom la Universitatea Cornell.