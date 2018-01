NASA a inventat o noua tehnica de navigare in spatiu printr-o tehnologie care are la baza razele X

Sistemul se numeste SEXTANT (Station Explorer for X-ray TIming and Navigation Technology)si se foloseste de tehnologia cu raze X pentru a vedea pulsari de milisecunde, de care se foloseste in acelasi fel in care GPS-ul se foloseste de sateliti pentru a obtine coordonatele geografice ale unui obiect aflat pe suprafata Pamantului.Pulsarii sunt stele neutronice care emit energie sub forma unui flux de particule electromegnetice. Daca observatorul se afla in pozitia corecta, pulsarii pot aparea sub forma unor raze, putand fi vazuti asa cum ar fi observata lumina unui far.Pentru ca acesti pulsari de milisecunde sunt atat de regulati si pentru ca au o pozitie fixa in cosmos, ei pot fi utilizati in acelasi fel in care sistemul de pozitionare globala (GPS) se foloseste de ceasurile atomice.Radiatia electromagnetica emisa de pulsari este cea mai vizibila in spectrul razelor X. Din acest motiv inginerii NASA au ales sa se foloseasca de detectia razelor X prin tehnologia SEXTANT.Pentru a face acest lucru, NASA s-a folosit de un observator de dimensiunea unei masini de spalat, denumit NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer), pe care l-au atasat de Statia Spatiala Internationala. Acesta contine 52 de telescoape cu raze X care permit studierea stelelor neutronice, inclusiv a pulsarilor.