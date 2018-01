NASA: Un sistem format din cinci exoplanete, descoperit cu ajutorul cercetatorilor amatori

Prin intermediul unui proiect numit Exoplanet Explorers, un grup de cercetatori amatori a descoperit K2-138, un sistem planetar indepartat care gazduieste cel putin cinci exoplanete, informeaza Futurism Proiectul, lansat in 2007 prin intermediul platformei Zooniverse, le ofera voluntarilor abilitatea de a examina datele culese de telescopul Kepler al NASA cu privire la exoplanete."Persoane de pretutindeni se pot inregistra si pot invata cum arata semnalele reale ale existentei exoplanetelor, iar apoi se pot uita pe datele reale, culese de telescopul Kepler, si le pot clasifica", a afirmat Jessie Christiansen, cercetator Caltech.Fiecare semnal in parte este examinat de cel putin 10 persoane si are nevoie de cel putin 90% din voturi in favoarea sa pentru a fi luat in considerare pentru investigatii viitoare.In aprilie, a fost descoperita o familie de patru exoplanete care orbitau o stea indepartata, iar o lucrare recenta indica proprietati fascinante ale sistemului planetar extraterestru, inclusiv prezenta a inca o planeta. Eventual, mult mai multe planete ar putea fi descoperite in sistemul K2-138.