New Horizons, un an pana la destinatie

Daca totul va decurge cum trebuie, va fi incununarea unei misiuni de succes, care efectiv a deschis noi orizonturi pentru umanitate: 2014 MU69 sau KBO (Kuiper Belt Object) 486958, este la limita sistemului nostru planetar si unul din corpurile spatiale cele mai primitive.New Horizons va trebui sa lamureasca misterele acestei lumi inghetate, compusa fie din doua corpuri independente cu diametre de 20 si respectiv 18 km, orbitand in tandem, fie care sunt unite printr-o suprafata de contact (deocamdata distanta extraordinar de mare de Pamant a impiedicat lamurirea acestui aspect).Trebuie spus ca sondele Voyager si Pioneer au trecut prin aceasta regiune, insa la vremea respectiva nu se cunosteau foarte multe despre regiunea respectiva, deci acum ar fi pentru prima data cand observatii amanuntite, de aproape (punctul minim fiind la 3500 km departare, adica aproximativ de 3 ori mai aproape decat fata de Pluto), ar putea fi realizate. Momentan singurele lucruri pe care le cunoastem sunt realizate prin observatii terestre (cu limitarile de rigoare) si cu ajutorul telescopului spatial Hubble (de altfel si descoperitorul lui MU69).Deocamdata New Horizons este in stare de hibernare, dupa ce anul trecut a reusit sa descarce toate datele culese in timpul tranzitului lui Pluto. Inginerii au planificat sa reporneasca sistemele de la bord pe 4 iunie, cu primele imagini despre MU69 culese in luna septembrie, potrivit Space Alliance.