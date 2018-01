Inginerii chinezi propun eliminarea deseurilor spatiale cu ajutorul laserelor 

Mai mult de 500.000 de bucati de deseuri spatiale orbiteaza in jurul Pamantului in acest moment, cu o viteza de 28.200 km/h. Acestea includ chiar si deseuri de dimensiuni mari, precum sateliti vechi, nefunctionali si chiar si vechicule de lansare abandonate, devenind o problema majora pentru noile misiuni spatiale, scrie Live Science. Aceste obstacole de dimensiuni mari reprezinta un pericol pentru noile misiuni spatiale, potrivit NASA. La fel de periculoase sunt si milioanele de deseuri spatiale care sunt atat de mici incat nu pot fi urmarite. In aceasta categorie sunt incluse chiar si faramele de vopsea care, deplasandu-se cu o viteza atat de mare, pot avaria navele spatiale, spun aceleasi surse.Cercetatorii au propus, in trecut, o metoda de eliminare a deseurilor spatiale cu ajutorul magnetilor, prin confectionarea unor plase ultrasubtiri si a unui pripon electromagnetic care sa orienteze deseurile spre o locatie mai sigura.Acum, cercetatorii de la Air Force Engineering University, din China, propun distrugerea ramasitelor spatiale cu ajutorul unor statii laser.Ideea este de a atrage deseurile spre atmosfera Pamantului, unde ar arde. Aceasta metoda se poate dovedi a fi extrem de eficienta si poate elimina bucati de reziduri spatiale de dimensiuni mici, cu o lungime mai mica de 10 centimetri. Sistemul fie ar distruge deseurile cu ajutorul a 20 de explozii de lumina pe secunda, timp de doua minute, fie ar directiona deseurile din zonele in care ar reprezenta un pericol, detaliaza Engadget