Femeia care urma sa fie primul astronaut afro-american trimis pe Statia Spatiala Internationala a fost retrasa din misiune 

Jeanette Epps, care ar fi urmat sa fie primul astronaut afro-american trimis pe Statia Spatiala Internationala, a fost retrasa de NASA din misiune cu doar cateva luni inainte de lansarea in spatiu, fara a da motive, relateaza BBC.





Epps ar fi fost primul astronaut afro-american care ar fi fost trimis pe Statia Spatiala Internationala.





Aceasta ar fi trebuit sa zboare la bordul navei spatiale rusesti Soyuz in luna iunie, dar NASA a inlocuit-o cu un alt astronaut, fara a da si motivele pentru care a retras-o pe Epps.





Cu toate acestea, agentia a spus ca Epps va fi luata in considerare pentru misiuni viitoare.





Jeanette Epps, nascuta in Syracuse, a finalizat studiile de doctorat in inginerie aerospatiala in 2000 si apoi a lucrat pentur doi ani intr-un laborator inainte de a fi recrutata de CIA.





Epps a lucrat ca ofiter de informatii tehnice timp de sapte ani, dupa care, in 2009, a fost selectata in clasa de astronauti a NASA. In timpul petrecut la CIA, Epps a fost implicata si in operatiuni care au fost desfasurate in Irak.





Ea va fi inlocuita in misiune de Serena Aunon-Chancellor, un medic din Fort Collins, Colorado. Aceasta a petrecut, inainte de misiune, peste noua luni in Rusia sprijinind operatiunile medicale pentru membrii echipajului statiei spatiale.