Agentia Spatiala Europeana a ales doua nave spatiale miniaturale pentru a studia fata intunecata a Lunii

Agentia Spatiala Europeana a ales doi castigatori, intr-o competitie menita sa incurajeze construirea unui CubeSat- un satelit miniatural, in forma de cub- cu ajutorul caruia sa exploreze fata intunecata a Lunii, scrie Engadget. Nava Spatiala Lumio ar orbita in jurul acestei parti a Lunii, pentru a cartografia zonele in care satelitul a fost bombardat de meteoriti. Cealalta constructie, care poarta denumirea de VMMO, ar studia craterul Shackleton, aflat la polul sud al Lunii, pentru a identifica apa inghetata si alte materiale care ar fi utile colonistilor. De asemenea, nava spatiala miniaturala ar analiza si nivelul de radiatii existent pe aceasta suprafata.Cele doua dispozitive au aceeasi dimensiune, care corespunde standardelor Cubesat (10x10x10 cm). Diferenta intre cele doua consta in senzorii cu care sunt echipate. Lumio ar dispune de o camera optica, in timp ce VMMO s-ar baza pe un laser miniatural.Cei doi castigatori vor lucra cu Agentia Spatiala Europeana incepand cu luna februarie. Moment in care se va decide lansarea si planurile misiunii. Se estimeaza ca dispozitivului VMMO ii va lua aproximativ 260 de zile pentru a construi harta completa a craterului.Daca totul va functiona conform planului, cele doua nave spatiale miniaturale ar putea reduce semnificativ costurile misiunilor spatiale in viitor.