VIDEO Fenomen astronomic rar: Superluna albastra sangerie

Acest fenomen rezulta dintr-o "aliniere rara a acestor trei cicluri astronomice", spune Jason Aufdenberg, profesor de astronomie la universitatea Embry-Riddle, din Florida.Expresia "Luna albastra" desemneaza a doua Luna plina intr-o luna, un fenomen care apare in medie la fiecare doi ani si jumatate.Eclipsa va avea loc la doar 27 de ore dupa ce Luna va fi atins cel mai apropiat punct orbital de Pamant, denumit perigeu, producand aproape o "superluna".Luna evolueaza la o distanta medie de 384.400 de kilometri de Pamant dar miercuri, 31 ianuarie, se va afla la 359.000 de km, respectiv foarte aproape de perigeu (356.410 km). La apogeu, orbita lunara atinge 406.000 km."Avem multe superluni si eclipse lunare dar aceste doua fenomene nu coincid des cu o Luna albastra", precizeaza Jason Aufdenberg.Ultimul eveniment de acest gen a avut loc in 1982 si a fost vizibil in Europa, in Africa si in vestul Asiei.Pentru America de Nord, un eveniment similar a avut loc acum 152 de ani, in martie 1866, iar inainte in 31 mai 1341, potrivit documentelor epocii.O astfel de eclipsa - cand Luna trece in conul de umbra produs de Tera - este denumita si "Luna sangerie", deoarece astrul nu devine complet negru, o parte din lumina soarelui, reflectata de atmosfera terestra, atingand indirect suprafata lunara.Unele raze solare sunt de asemenea filtrate, ceea ce produce reflexe rosiatice sau asemanatoare cuprului pe Luna.In extremele orbitale, Luna apare cu pana la 14% mai mare si cu 30% mai luminoasa la perigeu.Superluna albastra sangerie se va putea observa din Asia, in oceanul Pacific, Rusia, vestul Americii de Nord si partial in est.Partea cea mai intunecata a eclipsei, cu tente rosiatice, va fi vizibila incepand cu pra 11,48 GMT. Evenimentul va fi transmis in direct de NASA.Urmatoarea Superluna albastra sangerie este prevazuta in 31 ianuarie 2037.