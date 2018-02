NASA a redescoperit un satelit pierdut in spatiu in urma cu mai bine de un deceniu

NASA a redescoperit un satelit pe care l-a pierdut in spatiu in urma cu 13 ani. IMAGE a fost lansat in anul 2000, pentru a crea primele imagini complete ale plasmei atmosferice. Acesta si-a incheiat prima misiune in 2002, dar nu a reusit sa restabileasca contactul odata cu trecerea sa pe langa Pamant, in 2005, informeaza Engadget.



Cercetatorii sperau ca eclipsa din 2007 sa determine repornirea mecanismului, dar cand acest lucru nu s-a intamplat, misiunea a fost declarata incheiata. Era de asteptat ca satelitul IMAGE (Imager for Magnetopause to Aurora Global Exploration) sa-si petreaca restul zilelor plutind in spatiu, insa acesta a fost detectat de un astronom amator la inceputul lunii ianuarie.Confirmarea identitatii satelitului de catre NASA a durat cateva saptamani, ea fiind ingreunata de faptul ca ca sistemul de operare si partile componente ale dispozitivului nu mai exista astazi.Cercetatorii de la laboratorul de fizica aplicata de la Johns Hopkins au colectat datele telemetrice ale satelitului, confirmand identitatea sa. Echipa va petrece urmatoarele saptamani analizand datele procurate de pe satelit, pentru a afla mai multe informatii legate de starea navei spatiale si referitor la calatoria sa in spatiu, de-a lungul acestor ani.