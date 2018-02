NASA lanseaza o campanie anti-hartuire. "La NASA hartuirea nu va fi tolerata. Nu este conforma cu valorile noastre"

Ca urmare a acestei cerinte, directorul NASA Robert Lightfoot a anuntat noile masuri in cadrul unui clip video, postat pe YouTube. Pe aceasta cale, Lightfoot a anuntat ca la NASA hartuirea nu va fi tolerata. "Nu este conforma cu valorile noastre, cu angajamentul pe care ni l-am luat fata de angajati si cu cultura noastra de inalta performanta. Este gresit si nu este acceptabil", a declarat acesta.Acesta i-a indemnat pe toti cei care se confrunta probleme legate de hartuire, in legatura cu NASA sa inainteze un raport catre un manager sau catre un reprezentant al departamentului anti-hartuire. Plangerile vor ramane anonime, investigatiile vor fi realizate pe indelete si se vor lua actiuni "imediate" si "prompte" cu privire la persoanele care se vor dovedi a fi vinovate.Campania vine ca urmare a numeroaselor cazuri de hartuire care au dominat paginile ziarelor si publicatiilor online in ultimele luni. Potrivit surselor, exista cel putin un om de stiinta care a primit finantare din partea NASA si care a fost acuzat de hartuire. Acesta este si cazul astronomului Geoffrey Marcy care si-a dat demisia din pozitia ocupata in 2015, in urma acuzatiilor de hartuire.