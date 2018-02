Oamenii au lasat deja mai mult de 180.000 de kilograme de deseuri pe Luna. Printre acestea se afla sase steaguri americane, o unghiera si 100 de bancnote de 2 dolari

Cand vine vorba despre explorarea spatiului, rareori ne gandim la impactul negativ pe care aceste misiuni l-ar avea asupra cosmosului. Conform publicatiei citate, in acest moment exista pe Luna peste 187.000 de kilograme de deseuri, rezultate in urma misiunilor spatiale. Catalogul complet al obiectelor lasate in urma misiunilor spatiale poate fi consultat pe site-ul NASA. In cadrul misiunilor spatiale, astronautii NASA au aterizat pe Luna cu 15.200 de kilograme de module lunare si au abandonat pe suprafata satelitului vehicule de ascensiune de 4.672 de kilograme.Desi unele materiale sunt echipamente stiintifice lasate in urma de exploratori, multe sunt reziduuri nesemnificative. Printre deseuri se afla sase steaguri americane si patru retroreflectoare, 96 de pungi cu excremente umane, urina si voma, doua mingi de golf care au fost aruncate de astronautul Alan Shepard, in cadrul misiunii Apollo 14, o unghiera si un autoportret al astronautului James Irwin.Potrivit sursei citate, pe Luna mai putem gasi 100 de bancnote de 2 dolari, lasate in urma de astronautii misiunii Apollo 15, care voiau sa faca poze cu ele in spatiu, sa le semneze si apoi sa le vanda la licitatie.