A murit Vera Rubin, astrofiziciana care a dezvaluit materia neagra in Univers

"Vera Rubin era o comoara nationala in calitatea sa de astronom desavarsit si un formidabil exemplu pentru tinerii oameni de stiinta", a afirmat presedintele Carnegie Institution for Science, Matthew Scott, intr-un comunicat publicat luni.Angajata de departamentul de magnetism terestru al institutului in 1965, Vera Rubin a studiat miscarile galaxiilor si rotatia lor.In cadrul studiilor efectuate cu colegul sau Kent Ford, a observat ca in cadrul galaxiilor viteza stelelor nu asculta strict de legile gravitatiei.Astfel, a dedus prezenta unei mase invizibile observatiilor, materia neagra, care reprezinta 90% din univers.Teoria materiei negre fusese prezentata de astrofizicianul elvetian Fritz Zwicky ien 1933, dar cercetatoarea americana i-a confirmat prezenta.Indepartata din prestigiosul program de astronomie al universitatii Princeton, care nu accepta decat barbati, a absolvit universitatea Cornell si apoi Georgetown. Vera Rubin a devenit o ferventa aparatoare a cauzei femeilor.A fost prima femeie care a avut acces in observatorul Palomar, in California, in 1965.In 1993, a fost decorata cu medalia pentru stiinte de catre presedintele Bill Clinton.