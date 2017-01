Oamenii de stiinta au filmat, in premiera, un "boom sonic" creat de lumina

Un con Mach se creeaza atunci cand ceva se deplaseaza mai repede decat undele pe care le emite - acest lucru se intampla adesea cand un avion depaseste viteza sunetului, producand un "ultra-boom".Insa nu multa lume stie ca acest lucru se poate intampla si cu lumina. Lumina calatoreste cu o viteza de 300.000 de kilometri pe secunda in vid, iar teoriei relativitatii postuleaza ca niciun obiect nu poate calatori in vid cu o viteza mai mare decat cea a luminii.La prima vedere, pare imposibil ca lumina sa poata avea un con Mach, pentru ca nimic nu se poate misca mai repede decat lumina in vid.Insa lumina poate fi incetinita, si se poate misca mai repede prin anumite materiale, prin comparatie cu alte materiale. Plecand de la aceasta idee, echipa de cercetatori a reusit sa creeze un con Mach fotonic.In cadrul acestui experiment, o echipa de cercetatori condusa de inginerul optician Jinyang Liang de la Universitatea din Washington a realizat un tunel intre doua membrane din cauciuc de silicon si pudra de oxid de aluminiu. A umplut spatiul dintre cele doua membrane cu ceata produsa de gheata carbonica si apoi a trimis pulsatii laser de 7 picosecunde care a imprastiat particulele in suspensie.Avand in vedere ca lumina a trecut mai incet prin peretii tunelului decat prin ceata, a creat un con Mach fotonic.Boom sonic creat de lumina / Sursa GIF: Jinyang Liang and Lihong V. Wang