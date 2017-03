Large Hadron Collider beauty experiment de la CERN a identificat 5 noi particule subatomice

c

Five particles in one go! @LHCbExperiment observed an exceptionally large group of particles in a single analysis: https://t.co/R0EVqZIAhJ pic.twitter.com/1TiFFJoCHh - CERN (@CERN) March 16, 2017

Large Hadron Collider beauty experiment (LHCb) este un experiment ce isi propune sa exploreze ce s-a intamplat dupa Big Bang si a permis materiei sa supravietuiasca si sa formeze Universul.Cercetatorii au constatat ca particulele sunt stari de excitatie - o stare in care particulele au un nivel mai mare de energie decat in starea neutra - ale unei particule numite "Omega-c-zero" -ΩAceast Ωeste un barion, o particula cu 3 quarcuri: doi de tip strange si unul charm. Ωse dezintegreaza, ca urmare a interactiunii tari, intr-un alt barion, numit "Xi-c-plus" - Ξ(care contine un quarc charm, unul strange si unul up), si un kaon - K. Apoi particula Ξse dezintegreaza, in urma interactiunii slabe, intr-un proton p, un kaon Ksi un pion πIn urma analizei traiectoriilor si energiei lasate in detector de toate particulele in aceasta configuratia finala, cercetatorii au identificat evenimentul initial - descompunerea Ωsi starile sale de excitatie. Aceste particule sunt numite, potrivit conventiei standard, Ω(3000), Ω(3050), Ω(3066), Ω(3090)si Ω(3119). Numerele indica masele lor in megaelectronvolti (MeV), cum au fost ele masurate de LHCb.