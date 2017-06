​VIDEO Cele mai vechi oase de Homo sapiens descoperite pun la indoiala istoria evolutiei umane asa cum era cunoscuta pana acum

Situl Jebel Irhoud se afla la vest de Marrakech si au fost descoperite fosilele a cinci oameni (trei adulti, un adolescent si un copil mic). S-au descoperit parti de craniu si de mandibula, dar nu de pelvis sau din membrele inferioare.Reconstructia computerizata arata ca acesti oameni de acum 300.000 de ani nu aratau cu mult diferit fata de oamenii care se gasesc astazi in regiune. "Fata lor seamana cu fata oamenilor pe care ii intalnesti si in zilele noastre pe strada. Daca ar purta o palarie nu ati vedea nicio diferenta fata de oamenii de azi", spune profesorul Hublin de la Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology din Leipzig.El a pomenit de o palarie fiindca acesti oameni arhaici ar fi aratat diferit din partea din spate, fiindca descoperirile arata ca in cazul lor cutia craniana era mai alungita si situata un pic mai jos fata de omul modern.Acum 300.000 de ani, in zona Jebel Irhoud era pasune si exista mult vanat, in situl arheologic fiind descoperite multe oase de animale, unelte de vanatoare, dar si urme ale unor vetre unde carnea era gatita si pastrata calda.Profesorul Hublin spune ca, daca intr-adevar Homo sapiens era extrem de raspandit acum 300.000 de ani, va fi nevoie de multe cercetari pentru a se estima cand au aparut primii Homo sapiens din specii mai timpurii, precum Homo heidelbergensis. Asa-numita Gradina a Edenului ar fi putut fi cat intregul continent african si nu doar in est, mai spune profesorul.Pana acum zona din estul Africii a fost "botezata" de arheologi ca fiind "Leaganul umanitatii" si cele mai vechi oase de Homo sapiens au fost gasite in Etiopia si datate ca fiind de acum 195.000 de ani.Situl marocan Jebel Irhoud a oferit in 1961 si 1962 primele descoperiri, dar initial s-a crezut ca este vorba de Neanderthalieni care au trait acum 40.000 de ani. Apoi, cu noi metode de datare s-a ajuns la 160.000 de ani, iar in prezent cele mai moderne metode de datare au dus "varsta" pana la 300.000 de ani.Hublin mai spune ca ne indepartam de viziunea liniara a evolutiei umane care consta dintr-o succesiune de specii care dispareau cand una noua aparea.Acum devine tot mai clar ca au existat mai multe specii de oameni arhaici care au trait simultan in diverse zone din lume: homo erectus neanderthalienii, denisovanii si poate chiar homo naledi. Aceste specii s-au intalnit, s-au incrucisat, au trait in unele locuri impreuna si au "facut schimb" de gene, spune Antoine Balzeau, un paleontolog citat de AFPSurse: AFP, Guardian, Financial Times.