Dependentii de heroina ar putea fi tratati cu ajutorul unui simplu vaccin

Acesta este primul vaccin impotriva unui drog care trece prin aceasta etapa de testare, iar cercetatorii spera ca vor trece, cat de curand, la teste clinice.Vaccinul functioneaza prin invatarea sistemului imunitar de a produce anticorpi impotriva heroinei si a produselor psihoactive din cadrul acesteia, care genereaza starea euforica a consumatorilor. Acest lucru se realizeaza prin expunerea sistemului imunitar la o parte din structura moleculei de heroina.Astfel, atunci cand heroina este introdusa in organism, anticorpii nou-creati vor neutraliza aceste molecule, iar utilizatorii drogului nu vor mai simti niciun pic de euforie, intrucat moleculele de heroina sunt blocate inainte de a ajunge la creier.Cercetatorii spera ca pe viitor acest vaccin sa fie utilizat pentru tratarea dependentilor de heroina, reprezentand un ajutor de nadejde in prevenirea recidivelor la dependenti.Studiul este publicat in Journal of the American Chemical Society.