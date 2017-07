O noua particula a materiei a fost descoperita de marele accelerator de particule LHC: Xicc++

"Este o particula foarte grea si instabila", a explicat Matthew Charles de la Laboratorul de fizica nucleara si inailte energii (LPNHE) al CNRS, de la Universitatea Pierre-et-Marie-Curie, care a participat la studiu.Aceasta noua particula, denumita "Xicc++", este formata din doi quarci charm si un quarc up si apartine familiei barionilor.Practic toata materia pe care o observam in jurul nostru este formata din barioni, cei mai celebri fiind protonii si neutronii.Avand in vedere ca exista sase tipuri de quarci, exista numeroase tipuri de barioni.Particula "Xi cc ++", cu doi quarci charm, fusese prezisa de teorie, dar niciodata observata pana in prezent."Aceasta observare este o validare a calculelor bazate pe modelul standard", explica cercetatorul."Modelul standard", elaborat la inceputul anilor 1970, integreaza cunostintele actuale despre particule si fortele fundamentale.Dar el nu explica existenta materiei negre sau a energiei intunecate, care formeaza 95% din Univers.Acest model nu permite nici intelegerea gravitatii sau a teoriei generale a relativitatii enuntata de Einstein. Oamenii de stiinta cauta deci o bresa in aceasta teorie.Existenta acestei noi particule a fost pusa in evidenta gratie experimentelor facute la marele accelerator de particule LHC, situat la granita dintre Elvetia si Franta.LHC a permis descoperirea, in 2012, a celebrului Boson al lui Higgs, considerat de fizicieni drept cheia de bolta a structurii fundamentale a materiei, particula elementara care da masa la numeroase alte particule.