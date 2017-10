Lucrarea de doctorat a lui Stephen Hawking, disponibila online pentru prima oara 

Fancy a bit of light reading? We've put #StephenHawking's 1966 PhD thesis online to celebrate #openaccessweek https://t.co/bakmB4kRtl — Cambridge University (@Cambridge_Uni) October 23, 2017

''Prin accesul liber la teza mea de doctorat sper sa-i inspir pe oamenii din lumea intreaga sa priveasca mai mult catre stele, decat spre picioare, sa mediteze la locul nostru in Univers si sa incerce sa inteleaga cosmosul'', a spus fizicianul.''Oricine, in orice colt al lumii, trebuie sa aiba acces liber, nestanjenit, nu doar la cercetarea mea, dar si la cercetarile tuturor mintilor stralucite si iscoditoare din spectrul cunoasterii umane'', a explicat omul de stiinta.Universitatea Cambridge, care considera teza ca fiind ''percutanta si avand valoare istorica'', afirma ca lucrarea este deja cea mai solicitata pentru descarcare pe platforma sa digitala, Apollo. ''In ultimele luni, universitatea a primit sute de cereri de la cititorii care doreau sa descarce textul integral al tezei profesorului Hawking''.Intitulata ''Properties of Expanding Universes'', lucrarea se refera la consecintele expansiunii Universului, iar una dintre concluzii este ca galaxiile nu pot lua nastere din cresterea unor perturbatii initial mici.