Primul imparat al Chinei a ordonat supusilor sa ii gaseasca elixirul nemuririi, arata un text vechi de doua milenii descifrat recent

Primul imparat al Chinei, Qin Shihuang, a ordonat administratiei sale sa gaseasca si sa ii aduca elixirul nemuririi, potrivit unui text vechi de doua milenii, ce a fost descoperit in urma unor sapaturi arheologice organizate in sudul tarii, potrivit AFP, citata de Agerpres. Obsesia primului imparat chinez pentru viata vesnica era cunoscuta de istorici: el a ordonat construirea unui urias mausoleu subteran in Xian (in nordul tarii), umplut cu aproape 8.000 de soldati din teracota, care aveau menirea de a-l proteja in viata de dincolo. Armata de teracota a fost descoperita in 1974.





Studiind textele gasite in 2002 pe fundul unei fantani din provincia Hunan (centrul Chinei), arheologii au ajuns, de asemenea, la concluzia ca imparatul Qin Shihuang a ordonat cautarea la scara nationala a unui elixir care sa ii ofere viata vesnica.





Textul cuprinde un decret imperial ce ordona aceasta cautare pe plan national, dar si unele dintre raspunsurile - mai degraba stanjenitoare - ale autoritatilor locale, speriate ca nu vor reusi sa ii ofere satisfactie temutului monarh.





Potrivit agentiei de presa China Noua, "autoritatile dintr-un sat denumit Duxiang au raportat ca niciun elixir miraculos nu a fost inca gasit, lasand sa se inteleaga ca operatiunile de cautare a acestuia vor continua".





Conducatorii dintr-o alta localitate, Langya, aflata in actuala provincie Shandong (din sudul Chinei), "vorbeau despre o iarba ce trebuie culeasa de pe un munte sacru".





Qin Shihuang a murit, potrivit istoricilor, in anul 210 i.e.n., dupa o domnie imperiala care a durat 11 ani.





Textul a fost scris pe o serie de lamele din lemn, legate la origine intre ele cu sfoara. Aceasta tehnica reprezenta suportul cel mai des folosit pentru scrierea din China inainte de aparitia hartiei, la inceputul primului mileniu din era noastra.





In total, 36.000 de lamele, continand peste 200.000 de caractere chinezesti caligrafiate pe verticala, au fost descoperite pe fundul unei fantani din vestul provinciei Hunan in 2002. Arheologii continua sa le studieze pentru a intelege mai bine toate sensurile acelor texte.





Qin Shihuang, initial regele statului Qin, a cucerit unul dupa altul celelalte sase regate care compuneau China din Antichitate, unificand tara in anul 221 i.e.n. si oferindu-i numele sub care aceasta este cunoscuta si in prezent in Occident. Plin de cruzime si despotic, el a devenit cunoscut dupa ce a ordonat construirea Marelui Zid Chinezesc, arderea textelor gravate in lemn si executarea oamenilor de stiinta.