Cercetatori israelieni au reconstituit si descifrat un manuscris de la Marea Moarta

Pana in prezent, peste 60 de minuscule fragmente de pergament pe care erau inscriptii criptate in ebraica au fost considerate ca provenind de la pergamente diferite, a afirmat duminica Ilan Yavelberg, un purtator de cuvant al universitatii din Haifa (nord).Dar Eshbal Ratson si Jonathan Ben-Dov, de la departamentul de studii biblice al universitatii, au descoperit ca toate aceste fragmente erau legate, dupa ce au inceput sa le examineze in urma cu mai putin de un an, a explicat Yavelberg."Le-au asamblat ai au ajuns la concluzia ca e vorba de acelasi sul", a precizat el.Numerosi experti cred ca manuscrisele de la Marea Moarta au fost scrise de esenieni, o secta evreiasca disidenta care s-a retras in desert la grotele din Qumran, deasupra Marii Moarte.Sulul descifra contine referinte la calendarul de 364 de zile folosit de secta, spre deosebire de calendarul unar folosit in practica religioasa evreiasca si in prezent.De asemenea, se refera la festivalurile anuale ale recoltelor de vin si de masline, care nu mai sunt actuale in iudaism.Cercetatorii lucreaza in prezent la descifrarea celui de-al doilea manuscris.Cele 900 de manuscrise, pergament si papirus, gasite intre 1947 si 1956 in grotele de la Qumran, sunt considerate una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din toate timpurile. Acestea contin texte religioase in ebraica, aramaica si greaca, precum si cel mai Vechi Testament cunoscut.Documentul cel mai vechi dateaza din secul III inainte de Cristos si cel mai recent a fost redactat in anul 70, in momentul distrugerii celui de-al doilea Templu al evreilor de catre legiunile romane.Atunci cand nu sunt expuse, manuscrisele sunt conservate in penumbra, intr-o rezerva unde umiditatea si temperatura sunt identice cu cele din grotele de la Qumran.