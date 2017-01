Au fost descoperite ramasitele unei femei ingropate in urma cu 800 de ani in Troia, care contin urmele bacteriei care a ucis-o

In momentul in care cercetatorii au deschis nodulii, au descoperit inele concentrice de crestere in interiorul acestora. Insa nu aceasta descoperire i-a entuziasmat, ci proliferarea celulelor "fantoma", microfosile care seamana foarte mult cu bacteria Staphylococcus, cunoscuta pentru implicarea in boala."In mod uimitor, aceste probe au produs suficient ADN pentru a reconstrui pe deplin genomul a doua specii de bacterii - Staphylococcus saprophyticus si Gardnerella vaginalis - care au infectat femeia si, probabil, au dus la moartea ei", a declarat Hendrik Poinar, co-autorul lucrarii publicate in eLife.Insa, alaturi de urmele de ADN ale femeii, cercetatorii au mai depistat si cromozomul Y, suspectat a proveni dintr-un fat de sex masculin, astfel incat se presupune ca femeia era insarcinata in momentul in care a decedat.Aceasta informatie, alaturi de genele de bacterii decodificate, le permit oamenilor de specialitate sa speculeze cu privire la cauza disparitiei premature a acestei mame, cu aproximativ 800 de ani in urma. Acestia sunt de parere ca femeia ar fi murit din cauza unor infectii bacteriene ale placentei si lichidului amniotic, cunoscute sub denumirea de chorioaminonitis."Daca toate se dovedesc a fi corecte, atunci acesta ar fi primul caz de septicemie inregistrat in urma descoperirii ramasitelor unei mame. Nu exista astfel de inregistrari", a spus Poinar, citat de iflscience.com "Nu avem aproape nicio dovada in inregistrarile arheologice a ceea ce a reprezentat sanatatea materna si moartea inainte", a mai adaugat acesta.