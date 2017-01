Care ar putea fi explicatia stranutului provocat de trecerea dintr-un spatiu intunecat intr-unul luminos

Daca vi s-a intamplat sa treceti dintr-un mediu intunecat intr-unul luminos si sa va confruntati cu stranuturi repetate, nu sunteti singurii. Este vorba, de fapt, despre o conditie cunoscuta sub numele de reflex fotic (PSR) sau sindromul ACHOO. Acesta afecteaza aproximativ 33% din populatia Statelor Unite. Mai mult, se pare ca aceasta "trasatura" ar putea fi, partial, mostenita genetic.O prima teorie sustine ca sindromul ACHOO ar putea fi cauzat de o eroare minora in nervul trigemen. Unul dintre cei mai mari nervi cranieni, acesta este responsabil de senzatiile faciale, precum si de anumite functii motorii, precum ocluzia dentara / muscatura si masticatia.Altii au mers mai departe de atat si afirma ca acest reflex fotic ar putea fi o mostenire genetica de la stramosii nostri, oamenii cavernelor. Atunci cand traiesti intr-o pestera prafuita, in care arde si un foc (pentru incalzire), un stranut ar putea fi o cale de a-ti curata caile respiratorii atunci cand pasesti in afara locului intunecos. Insa, aceasta teorie ramane o simpla speculatie.