Cercetatorii au creat un organism stabil ce contine ADN sintetic, care se poate replica pe termen nelimitat 

ADN-ul gasit in celulele tuturor organismelor vii este alcatuit din patru unitati de baza. Bazandu-se pe literele alfabetului, acestea sunt A,T,C si G. Acestea se unesc si formeaza structura de dublu helix a ADN-ului. Se pare ca oamenii de stiinta au produs doua noi baze, cunoscute sub numele de X si Y, si au proiectat o bacterie care poate copia ADN-ul sintetic si, totodata, poate supravietui.Aceasta ultima incercare s-a bazat pe cercetarile anterioare, efectuate de catre acelasi laborator in 2014. Atunci, au descoperit ca este posibil sa creeze un organism viu care contine bazele X si Y, dar ca nu este stabil. Pe masura ce bacteriile au crescut si s-au divizat, organismele nou-formate au pierdut partile sintetice ale ADN-ului.Pentru a obtine rezultatul dorit, echipa a adus cateva modificari suplimentare asupra bacteriilor. Prima schimbare majora a constat in introducerea unei molecule noi, care misca nucleotidele artificiale mai eficient prin menbrana celulara - ceea ce inseamna ca, atunci cand celula se divide, "tine bine" de perechile de baze noi.Apoi, cercetatorii au modificat nucleotida Y in sine si au creat o molecula complet diferita, care este mai bine recunoscuta de catre enzimele responsabile pentru replicarea in timpul diviziunii celulare.In prezent, organismul sintetic nu are nicio alta functie in afara de posibilitatea realizarii unui astfel de proiect. Cu toate acestea, echipa de cercetatori este de parere ca, pe viitor, aceasta descoperire ar putea fi utilizata pentru o serie intreaga de lucruri: de la producerea de noi tipuri de proteine, care nu exista in natura, pana la producerea de noi medicamente pentru medicina.