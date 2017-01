Oamenii de stiinta au reusit sa transforme hidrogenul in metal/ Acesta ar putea fi utilizat drept conductor al energiei electrice

Descoperirea, publicata in revista Science, ofera prima confirmare a unei teorii propuse in 1935, de catre fizicienii Hillard Bell Huntington si Eugene Wigner. Aceasta teorie sustine ca un gaz ar putea fi transformat in metal, daca este expus la o presiune extrema.Mai multe echipe de cercetatori s-au intrecut pentru obtinerea hidrogenului metalic - apreciat pentru potentialul de conductor, un material care este extrem de eficient in transportul energiei electrice.In prezent, conductorii - cum ar fi cei utilizati la RMN sau la imagistica prin rezonanta - trebuie sa fie raciti cu heliu pentru a le mentine temperaturile optime, ceea ce este costisitor.David Ceperley, profesor de fizica la Universitatea Illinois, a declarat ca descoperirea ar pune capat deceniilor de cautari pentru a intelege modul in care hidrogenul poate deveni metal.Oamenii de stiinta au creat aceasta forta folosind diamante sintetice, pe care le-au montat opus unul fata de celalalt intr-un dispozitiv cunoscut sub numele de celula de nicovala diamant. Acestia au tratat diamantele astfel incat acestea sa nu se confrunte cu procesul de cracare, o problema care a dejucat multe experimente anterioare.Insa, intrebarea-cheie ramane daca hidrogenul presurizat isi mentine proprietatile metalice la temperatura camerei, lucru care l-ar face extrem de util pe post de conductor.