VIDEO Un grup de cimpanzei isi ucide si mananca partial fostul lider

In 2007, Foudouko era liderul a peste 30 de cimpanzei africani occidentali (Pan troglodytes verus) care traiau in Fongoli, pe un teritoriu de zece kilometri patrati de savana in sud-estul Senagalului.Este unul dintre cele doar noua cazuri cunoscute in care cimpanzeii ucid un membru adult al propriului grup.O miscare de rebeliune l-a alungat din teritoriului grupului, reprezentand inceputul unei perioade de cinci ani de exil care s-a terminat cu uciderea sa.Grupurile de cimpanzei sunt conduse de un mascul alpha si o coalitie de aliati, flancati de femele si de masculi tineri. In timp ce femelele parasesc grupul la maturitatea sexuala, masculii raman in comunitatea in care s-au nascut, luptand pentru dominatie, in aliante care se schimba adeseori. "E ca o telenovela", spune Jill Pruetz, antropolog la Universitatea din Iowa si unul dintre coautorii studiului.La inceputul lui 2005, echipa lui Jill Pruetz l-a identificat pe Foudouko drept masculul alpha al grupului. Aerul sau imperial i-a determinat pe cercetatori sa-l porecleasca Saddam, dupa numele dictatorului irakian Saddam Hussein.dupa ce al doilea mascul in ierarhie - Mamadou - a fost ranit serios la picior. Evenimentul l-a lasat pe Foudouko expus si a permis unui grup de masculi tineri sa-l alunge din Fongoli in martie 2008. Dupa ce a disparut, cercetatorii au crezut ca a murit.Spre surprinderea lui Pruetz, Foudouko a reaparut dupa noua luni, dar era doar o umbra a fostului lider. Acum timid la vederea oamenilor, se ascundea in tufisuri la periferia teritoriului grupului de cimpanzei. Timp de 5 ani, a trait aceasta viata de exilat, incercand sa intre periodic in gratiile noului mascul alpha - fratele lui Mamadou David.In timp ce Mamadou si David l-au primit bine, tinerii masculi care au pus capat domniei sale s-au aratat mai putini toleranti, alungandu-l in mod regulat pe Foudouko in afara comunitatii.un grup de cimpanzei se deplasa rapid spre sudul locului in care dormisera, scotind strigate puternice. Pruetz, bolnava de malarie, nu a putut alerga dupa grup, dar l-a lasat pe Sadiakho sa faca acest lucru.Peisajul vazut de Sadiakho era ingrozitor. Foudouko, care avea circa 17 ani, zacea mort, cu bratele acoperite de muscaturi si de zgarieturi, ceea ce inseamna ca doi cimpanzei l-au tinut in timp ce altii il loveau. O rana mare la picior, probabil de la o muscatura, ii smulsese mare parte din piele, provocand o hemoragie sevara.Pe masura ce venea dimineata, Pruetz si echipa sa au privit multi dintre masculii si femelele din grupul din Fongoli hartuind - si partial canibalizand - cadavrul sau, smulgandu-i gatul si muscandu-l de organele genitale.Pruetz si colegii sai cred ca moartea lui Foudouko este legata de motive sexuale, in conditiia in care competitia pentru imperechere este acerba in Fongoli, avand in vedere ca numarul masculilor il depaseste pe cel al femelelor.Cand cimpanzeii s-au imprastiat in cele din urma, cercetatorii l-au ingropat pe fostul mascul alpha.Ceilalti cimpanzei incercau sa se linisteasca, dar si sa inteleaga ce s-a intamplat. In timpul noptii, au rasunat urlete nervoase deasupra Fongoli, in directia mormantului.Dupa ani de analiza, Pruetz a publicat studiul legat de acest eveniment sangeros. Intre timp, luptele dintre masculi continua in Fongoli."Si Mamadou a fost alungat din grup, iar David este in continuare (masculul alpha), dar a fost atacat in cateva randuri de atunci", spune Pruetz.