Cercetatorii au creat o piele artificala care poate simti schimbarile de temperatura 

Materialul foloseste un mecanism inrudit cu un organ intalnit la vipere. Cercetatorii studiau lemnul sintetic atunci cand au descoperit ca o molecula, pectina, a jucat un rol in generarea unui impuls electric atunci cand este expus la schimbari de temperatura.Echipa a dezvoltat, ulterior, o pelicula flexibila de pectina cu apa, subtire si transparenta. Materialul are diametrul unui fir de par uman (20 de microni) si este sensibil la schimbarile de temperatura care se incadreaza intre 10 si 55 de grade Celsius.Moleculele de pectina reprezinta lanturi lungi, slab lipite intre ele, care contin ioni de calciu. Atunci cand temperaturile cresc, aceste lanturi se rup, iar ionii sunt liberi sa se miste.Materialul prezinta o rezistenta electrica redusa fie datorita numarului mare de ioni liberi, fie datorita libertatii dobandite. Cercetatorii iau in considerare ambele variante.Materialul poate detecta chiar si o modificare de 0,01 grade Celsius a temperaturii, fiind, astfel, de 10 ori mai sensibil si de 100 de ori mai receptiv decat pielea electronica dezvoltata anterior.Cercetatorii doresc extinderea capacitatilor sale la temperaturi mai ridicate, atat pentru aplicarea umana directa, cat si pentru utilizarea in industrie, chiar si in roboti.