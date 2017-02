Descoperire extraordinara in China: Fosila unei reptile marine cu gat lung, care a trait inaintea dinozaurilor, arata ca aceasta nastea pui vii

Embrionul ce se dezvolta in reptila indica faptul ca aceasta creatura nastea pui vii, nu depunea oua.Oamenii de stiinta au spus marti ca fosila acestei neobisnuite reptile mancatoare de peste, denumita Dinocephalosaurus, care a trait acum circa 245 milioane de ani, in timpul Perioadei Triasice, schimba intelegerea modului cum a evoluat sistemul reproductiv al vertebratelor.Mamiferele si unele reptile sunt vivipare, adica nasc pui vii.Dinocephalosaurus este este primul membru al marelui grup al vertebratelor denumit Archosauromorpha - care include pasarile, crocodilii, dinozaurii si disparutele reptile zburatoare - despre care s-a aflat ca nastea astfel, a spus paleontologul Jun Liu de la Universitatea de Tehnologie din Hefei (China).Reptila avea unul dintre cele mai lungi gaturi, relativ la marimea corpului, dintre toate animalele care au existat vreodata.Dinocephalosaurus-ul gasit in provincia Yunnan avea o lungime estimata de circa 4 metri, inclusiv un gat subtire de circa 1,7 metri.Faptul ca nu depunea oua era un avantaj pentru reptila, spun cercetatorii. Acest lucru indica faptul ca era exclusiv marin si nu era nevoita sa sa paraseasca ocaanul pentru a depune oua -ca broastele testoase - expunand ouale si puii la pradatori.