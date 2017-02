Motivul pentru care suntem stangaci sau dreptaci

Potrivit unui nou studiu, publicat in revista eLife, s-a stabilit ca nu exista nicio legatura intre mana cu care scriem si creierul sau dezvoltarea neurologica. Se pare ca aceasta caracteristica este, de fapt, inradacinata inca dinainte de a fi nascut, sub forma unei activitati ale genei la nivelul coloanei vertebrale.O echipa de cercetatori din Germania, Olanda si Africa de Sud au monitorizat, cu atentie, expresia genelor, intre a opta si a doisprezecea saptamana de sarcina. Anterior acestor studii, se credea ca activitatea genei in creier, in functie de emisfera care prezinta cea mai intensa activitate, defineste daca cineva este dreptaci sau stangaci. In urma acestor cercetari, s-a descoperit ca aceasta caracteristica este prezenta la un om inca dinainte de a se naste.Aceasta activitate descoperita recent isi "ocupa" locul cu mult timp inainte ca portiunea din creier responsabila pentru miscare - cortexul motor - este cablat la nivelul coloanei vertebrale. Pare sa fie centrata pe parti ale coloanei vertebrale responsabile de transmiterea impulsurilor electrice la nivelul mainilor, bratelor, picioarelor si talpilor, iar aceasta asimetrie stabileste daca o persoana va scrie cu mana stanga sau cu cea dreapta.Nu s-a gasit, insa, nicio dovada care sa ateste veridicitatea spuselor conform carora stangacii ar fi mai rai decat dreptacii.Citeste articolul integral pe iflscience.com.