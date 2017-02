Oamenii de stiinta se uita la desertul Atacama din Chile pentru a intelege unde ar putea descoperi viata pe Marte

Dupa ce in 2003 a fost realizat un studiu care analiza viata microbiala in solurile Atacamei, "asemanatoare cu cele de pe Marte¬, cercetarile astrobiologice in desert au crescut exponential. Astrobiologia este stiinta ce are drept obiect studiul vietii de pe Pamant pentru a intelege cum s-ar putea forma in alte parti ale universului."Este mult mai ieftin decat o calatorie pe Marte", spune Armando Azua, un astrobiolog chilian de la Institutul Spatial Marble din SUA, care a crescut intr-una dintre putinele zone populate ale desertului Atacama."Este cel mai uscat si cel mai vechi desert din lume, un loc unic unde viata nu a avut alte optiuni decat sa se adapteze la lipsa de apa", arata Azua.Chiar si in acest mediu dur, oamenii de stiinta au gasit viata - in general la nivel microbiologic - care reuseste sa se mentina."Credem ca, chiar si in acele locuri de pe Marte unde se credea anterior ca nu va fi gasita viata, pentru ca erau prea uscate pentru ca ceva sa poata supravietui (...) ei bine, am gasit locuri ca acelea pe Pamant si exista diferite tipuri de microorganisme", continua astrobiologul.Oamenii de stiinta investigheaza, la ora actuala, daca ciupercile sau alte organisme ar putea sa se adapteze si sa absoarba un nivel ridicat de radiatii ultraviolete ca sursa de energie, precum ciupercile gasite in apropierea zonei dezastrului nuclear de la Cernobil din 1986 care se pare ca se hraneau cu nivelul ridicat de radiatii din regiune.Echipa lui Azua a identificat un petic din Atacama care este cea mai uscata zona, unde timp de secole nu s-a inregistrat nicio picatura de ploaie. Cercetatorii au sapat si au descoperit o intreaga serie de bacterii infloritoare."Daca putem sa aratam ca in desertul Atacama, viata poate sa tolereze uscaciune extrema... asta va deschide enorm posibilitatile de a gasi viata nu doar pe Marte, ci si in alte parti ale universului", considera Armando Azua.