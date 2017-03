Au fost descoperite cele mai vechi microfosile din lume, cu o varsta estimata intre 3,77 si 4,29 miliarde de ani (studiu)

Cercetatorii au descoperit aceste microfosile in straturi de quartz din situl geologic centura Nuvvuagittuq, in nord-estul Quebecului (Canada)."Gratie imaginilor lase a esantioanelor prelevate, am putut identifica microfosile care sunt cele mai vechi cunoscute din lume", a declarat Matthew Dodd, de la UCL (University College London), intr-o inregistrare video postate pe site-ul Nature.