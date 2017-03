Studiu genetic: Transilvanenii au mai multe afinitati cu populatiile din Europa centrala, cei din Tara Romaneasca, Moldova si Dobrogea - cu Balcanii

"Aceste rezultate pot fi explicate prin tipologia teritoriului romanesc, unde arcul carpatic a jucat un rol important in modelele migratiei", arata cercetatorii, in acest studiu.Potrivit sursei citate, semnale ale liniilor materne asiatice au fost observate in toate provinciile istorice romanesti.Cercetatorii au studiat 714 romani din toate provinciile istorice - Tara Romanesca, Dobrogea, Moldova si Transilvania, analizand structura genetica a ADN-ului mitocondrial.Studiul este semnat de Relu Cocoş, Sorina Schipor, Montserrat Hervella, Petru Cianga, Roxana Popescu, Claudia Bănescu, Mihai Constantinescu, Alina Martinescu si Florina Raicu.