Aspirina ar fi fost descoperita si folosita de oamenii de Neanderthal

Studiul publicat in revista Nature indica cu exactitate hrana pe care o consumau relativ regulat cinci exemplare de oameni de Neanderthal care au trait in Europa: rinoceri lanosi, muschi si licheni, muguri de pin si oi salbatice. Unul dintre acesti indivizi a suferit din cauza unui abces dentar si a avut si o infectie stomacala. Interesant este faptul ca a incercat sa se trateze singur, folosind plante in care este sintetizata aceeasi substanta activa antiinflamatoare din aspirina, precum si plante cu proprietati antibiotice. Cercetatorii au analizat si bacteriile din gurile acestor exemplare de hominizi si au ajuns la concluzia ca in prezent, la mai bine de 48.000 de ani distanta, in gura noastra traieste o bacterie care traia si in gura oamenilor de Neanderthal."Practic ni s-a deschis o noua fereastra spre propriul nostru trecut. Acum putem urmari (evolutia) microbiomului uman in timp si spatiu si putem intelege mai bine procesul evolutiv", a sustinut Keith Dobney, seful Departamentului de Paleoecologie umana de la Universitatea din Liverpool si coautor al studiului, potrivit