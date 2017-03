Doua treimi din cazurile de cancer ar fi cauzate de mutatii genetice aleatorii/ "Aceste cazuri de cancer se vor intampla chiar daca incerci sa traiesti sanatos"

Aproape doua treimi din cazurile de cancer sunt cauzate de mutatii genetice aleatorii la nivelul ADN-ului care au loc deoarece celule fiziologice prolifereaza, o constatare care va ajuta la explicarea faptului ca persoanele sanatoase desi fac tot posibilul sa evite cancerul, totusi sunt afectate de aceasta boala, afirma cercetatori din Statele Unite ale Americii, potrivit Reuters."Aceste cazuri de cancer se vor intampla, indiferent de cat de perfect este mediul inconjurator", a declarat Bert Volgenstein, genetician specializat pe problema cancerului la Universitatea John Hopkins din Baltimore, ale carui studii au fost publicate in revista Science.Aceste noi descoperiri sunt bazate pe secventiere genetica si studii despre cancer din 69 de tari ale lumii. Ele continua un studiu controversat din 2015, publicat tot in revista Science de aceeasi cercetatori care au analizat cazurile de cancer din SUA.Desi multe persoane cunosc cauzele ereditare si cele legate de mediu asociate cancerului precum fumatul, putini apreciaza riscurile mutatiilor genetice aleatorii care au loc de fiecare data cand o celula se divide si isi copiaza ADN-ul in celulele noi, afirma matematicianul Cristian Tomasetti.