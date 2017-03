​VIDEO Oamenii de stiinta au reusit sa creeze tesut cardiac cu ajutorul frunzelor de spanac

O echipa de la Institutul Politehnic din Worcester (WPI) a gasit un mod creativ de a furniza sange catre celule cardiace, cu ajutorul spanacului."Plantele si animalele exploateaza abordari diferite pentru transportul de fluide, produse chimice si macromolecule, insa exista similaritati surprinzatoare in structurile lor vasculare", noteaza echipa.Folosind un detergent pentru a indeparta materialul care realizeaza fotosinteza la frunzele de spanac folosite, echipa a ramas cu o serie aproape transparenta a frunzelor si cu retelele lor de "vene" intacte.Apoi, frunzele au fost infuzate cu celule cardiace umane si, in doar cateva zile, acestea au inceput contractarea in mod spontan, la fel cum o fac intr-o inima umana. Schimbul de ioni de calciu - un instrument major de comunicare intre celule, care ajuta la bataile inimii - a fost si el observat.