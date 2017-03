Legatura dintre boli: hepatita ar putea creste riscul de aparitie al bolii Parkinson

Infectia cu hepatita ar putea creste riscul de aparitie al bolii Parkinson, desi motivele care cauzeaza aceasta legatura raman inca necunoscute, relateaza The New York Times.Cercetatorii britanici au facut experimente pe un esantion de 100 390 de bolnavi afectati de diverse forme ale virusului HIV intre 1999 si 2011. Acestia au comparat incidenta aparitiei Parkinsonului la persoanele care sufera de hepatita cu cea a unui esantion de 6 milioane de oameni operati pentru cataracta, inlocuire a genunchiului sau varice.Studiul a aratat faptul ca persoanele cu hepatita B au avut un risc cu 76% mai mare de a dezvolta Parkinson decat grupul de control, iar cele cu hepatita C, cu 51% mai mare. Oamenii care au avut alte forme de hepatita nu au manifestat o crestere a riscului.Studiul a fost restrictionat la pacientii internati, iar cercetatorii nu au informatii detaliate cu privire la durata si severitatea tratamentelor utilizate.