Sculpturi antice de la Gobekli Tepe confirma ca o cometa a lovit Pamantul in anul 10.950 IC, provocand ascensiunea civilizatiilor

Experti de la Universitatea din Edinburgh au analizat simbolurile misterioase sculptate pe stalpii de piatra descoperiti la Gobekli Tepe in sudul Turciei, pentru a vedea daca au vreo legatura cu constelatiile.Iar sculpturile par sa sugereze ca resturi ale unei comete au lovit Pamantul exact in acelasi moment in care a aparut o mini-epoca de ghiata, schimband intregul curs al istoriei umane.Oamenii de stiinta speculau de mai multe decenii ca o cometa s-ar putea afla in spatele caderii bruste a temperaturilor in perioada cunoscuta ca Dryasul timpuriu.Cand oamenii de stiinta au studiat animalele sculptate pe o coloana de piatra, cunoscuta ca piatra vulturului, la Gobekli Tepe, au descoperit ca de fapt creaturile erau simboluri astronomice care reprezentau constelatiile si cometa.Ideea a fost avansata initial de Graham Hancock in cartea sa Magicians of the Gods.Folosind un computer pentru a stabili cum aratau constelatiile deasupra Turciei cu mii de ani in urma, cercetatorii au dedus ca aceasta cometa a lovit Terra in urma cu 10.950 de ani I.C., respectiv exact momentul in care a inceput Dryasul timpuriu, potrivit analizelor ghietii din Groenlanda.Dryasul timpuriu este considerata o perioada critica pentru omenire, in conditiile in care coincide cu aparitia agriculturii si primele civilizatii neolitice.Inainte de impactul cu cometa, vastele intinderi de grau si de orz salbatic au permis vanatorilor nomazi din Orientul Mijlociu sa isi stabileasca tabare permanente. Dar conditiile climatice dificile care au urmat impactului au fortat comunitatile umane sa lucreze impreuna pentru a mentine in viata culturile, prin irigare si cultura selectiva. Asa se presupune ca a inceput agricultura, care a permis dezvoltarea primelor orase.Cercetatorii de la Edinburgh arata ca aceste sculpturi par sa fi ramas importante pentru locuitorii din Gobekli Tepe timp de milenii, sugerand faptul ca impactul cometei si clima rece care a urmat au avut un puternic impact asupra oamenilor.Dr Martin Sweatman, de la University of Edinburgh's School of Engineering, care a condus studiu, declara: "Cred ca aceasta cercetare, alaturi de descoperirea recenta a unei anomalii extinse de platina pe continentul nord-american inchid de fapt cazul in favoarea (unui impact al unei comete in Dryasul timpuriu).Gobekli Tepe este considerat cel mai vechi templu din lume, fiind construit acum circa 9.000 IC, inainte cu 6.000 de ani de Stonehenge.Simbolistica de pe stalpii de piatra indica de asemenea ca schimbari ale axei de rotatie ale Pamanatului au fost inregistrate folosind o forma precoce de scris.