​Dietele fara gluten nu reduc riscul de boli cardiovasculare (studiu)

Din acest motiv, "promovarea unei diete fara gluten in randul persoanelor care nu au boala celiaca (intoleranta la gluten) nu ar trebui incurajata", concluzioneaza cercetatorii.Pentru persoanele care au sensibilitate la consumul de gluten - respectiv nu au boala celiaca, dar au dureri abdominale sau alte probleme in cazul consumului - restrictionarea consumului de gluten este justificata, insa cu precautii, afirma Dr. Andrew T. Chan, profesor asociat la Harvard Medical School din Boston."Este important sa te asiguri ca aceasta (restrictia de gluten) este balansata cu cereale integrale care nu contin gluten, deoarece sunt asociate cu un risc mai mic de boli cardiovasculare", a precizat acesta, pentru Live Science.Glutenul este o proteina prezenta in grau, orz si secara. La oamenii cu boala celiaca, aceasta proteina provoaca o reactie imunitara care afecteaza intestinul subtire.Unele persoane care nu au aceasta boala adopta dieta fara gluten pe considerentul ca este mai sanatoasa.Studiul publicat de BMJ a analizat peste 110.000 de persoane pe o perioada de 26 de ani.Cercetatorii au impartit participantii in cinci grupe, pe baza cantitatii de gluten consumate, si au descoperit ca grupul care a consumat cel mai mult gluten nu prezinta un risc mai mare de boli cardiovasculare comparativ cu grupul care a consumat cel mai putin gluten.Acestia au descoperit chiar ca un consum mai mare de gluten pare a fi asociat cu un risc mai redus de boli cardiovasculare. Dar efectul nu este generat de consumul de gluten, ci de cel de cereale integrale.