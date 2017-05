Lacustarii, observati pentru prima oara in Bucuresti

Lacustar pe fir de telegraf in Dobrogea

Corina Cioflec, o pasionata de birdwatching urban, a intalnit un lacustar intr-un parc Bucuresti, in timp ce se plimba impreuna cu fiica sa, Maria, care la numai 7 ani impartaseste pasiunea parintilor sai.Aceasta pare sa fie prima observatie a speciei in Bucuresti, ea fiind anuntata de Corina Cioflec.Mai jos puteti vedea unul din cei 25 de lacustari din ministolul aflat in migratie spre vest. Fotografia realizata de Vlad Cioflec este o noutate, atat pentru sotia lui (care e practic la prima intalnire cu aceasta specie) cat si pentru restul bucurestenilor, care au avut ocazia sa vada aceste frumoase pasari pentru prima data pe raza Capitalei.Lacustar intr-un arbore din cartierul Berceni / Foto: Vlad CioflecCorina Cioflec a scris pe pagina sa de Facebook, la putine minute dupa intalnirea cu specia:”Astazi am trait unul din acele momente rare si foarte foarte speciale: am observat, identificat si documentat o pasare pe care o caut si astept de niste ani buni [lacustarul - Sturnus roseus]. Culmea, s-a intamplat in Bucuresti, la cateva minute de cand am iesit din casa cu Maria.”Aceste pasari sunt foarte asemanatoare la forma si talie cu rudele lor graurii. Spre deosebire de acestia, insa, lacustarii au o coloratie negru cu roz, pieptul si spatele fiind deschise la culoare (de la roz pana la violaceu) si ciocul roz, fiind considerati o specie inconfundabila./ Foto: Doru PanaitescuIn anii favorabili, cand insectele sunt abundente, Europa de Est este asaltata de adevarate invazii de laustari, care urmaresc stolurile de lacuste sau cauta livezi si arbori infestati cu omizi.In Romania, lacustarii apar sporadic, an de an fiind observate si stoluri de cateva sute de exemplare. Cele mai multe aparitii sunt semnalate in estul extrem al tarii (in special in Dobrogea, unde cuibaresc in unii ani), dar uneori lacustarii ajung si in sudul Campiei Romane, in Banat sau Campia de Vest, fiind raportate semnalari si mult mai la vest, pana in Austria.