AUDIO Un graur reproduce cu fidelitate sunetele alarmelor auto, oilor, pasarilor din jur si zgomotele orasului

Graurii sunt migratori partiali (doar in iernile aspre coboara la sud de Dunare) si nu sunt doar fumos colorati, ci si buni cantareti. Acestia dau adevarate concerte, iar trilurile lor sunt extrem de variate. Ce e mai putin cunoscut este ca sunt capabili sa retina si sa reproduca sunete pe care le-au auzit in habitat, amestecand aceste “inregistrari” in trilul lor obisnuit.Foto: Doru PanaitescuUn pasionat de natura din Craiova, Marius Bogdan, a surprins un graur care intrase intr-o spartura din izolatia blocului unde acesta locuia. Graurul vizita un cuib facut de niste vrabii, si, inainte sa plece, a sustinut un mic recital, la cativa centrimetri de geamul casei. Uimit de variatiile din cantec, Marius Bogdan a reusit sa porneasca un reportofon la mica distanta de cuib si sa inregistreze pasarea.Studiind inregistrarea, el a descoperit ca acest cantec continea sunete care nu aveau de unde sa se auda intre blocuri, acolo unde facuse inregistrarea: trilul respectiv continea un ciudat behait de oi, mai incet decat restul trilului!Analizand cu atentie toate sunetele, Marius a observat ca in tril se aud de fapt multe alte sunete, care nu puteau fi facute decat de pasarea ce tocmai incheiase recitalul: Marius a indentificat pe rand behait de oaie, sunet de troleibuz (desi in Craiova nu sunt troleibuze), oracait de broasca de lac, dar si trilurile altor pasari, pe care graurii le pot imita: granguri, vanturei rosii, ciocanitori, cuci, ciusi, cucuvele etc. Mai mult, aceste sunete sunt amestecate intre ele, ceea ce demonstreaza abilitatile uluitoare ale acestor pasari de a retine si reproduce sunetele pe care le aud.Foto: Doru PanaitescuMarius Bogdan scria pe pagina sa de Facebook, la scurt timp dupa intregistrare:“Printr-un concurs de imprejurari, am reusit sa fac o inregistrare audio deosebita a graurului, de la o distanta de 30-40 cm (cand faci o fapta buna, nu stii niciodata cand se intoarce inapoi […]De la behaitul unui miel si pana la alarma de masina, am avut parte de reproducerea multor sunete. Interesant este faptul ca multe sunete nu cred ca pot fi auzite pe o raza mai mare de un metru in jurul lor, erau reproduse foarte incet. Cand auzim un graur cantand pe cate un stalp, de obicei percepem numai ‘vocalizele’ mai tari”.Graurii nu sunt singurii “cantareti” care pot imita alte specii. Pe langa papagali, recunoscuti pentru abilitatea de a imita sunete sau chiar vocea umana, o alta pasare celebra pentru acest lucru este pasarea lira, numeroase inregistrari aratand ca pasarile respective pot reproduce tot ce aud in jur, de la sunet de bormasina pana la claxoane auto.Mai jos aveti inregistrarea facuta de Marius Bogdan (este recomandat sa o ascultati la casti sau cu un sistem de boxe performant).