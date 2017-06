VIDEO Un animal sud-american, supranumit de Darwin "cel mai ciudat din lume", clasificat de cercetatori (studiu)

Macrauchenia patachonica, un animal din America de Sud, ce avea un corp de camila si o gura cu trompa, i-a intrigat pe biologii din lumea intreaga dupa descoperirea scheletului sau de catre Charles Darwin in secolul al XIX-lea. La mai bine de un secol si jumatate dupa acea descoperire, oamenii de stiinta au anuntat marti ca au reusit sa includa bizarul animal sud-american intr-un ordin de clasificare taxonomica, informeaza AFP.Ideile avansate de cercetatori erau la fel de ciudate ca fizicul animalului in cauza: unii sugereau ca era vorba despre un animal acvatic, care isi folosea trompa ca un tub pentru respirat. Altii spuneau ca era un verisor al lamei, prin prisma gatului sau lung. Dar, timp de aproape doua secole, niciuna dintre aceste teorii nu s-a bucurat de unanimitate.Potrivit oamenilor de stiinta, genomul animalului a dezvaluit legaturi de rudenie cu ordinul Perisodactile, care cuprinde, in prezent, trei mari familii de imparicopitate - Equidae (cai, magari, zebre), Tapiridae (tapiri) si Rhinocerotidae (rinoceri), potrivit Agerpres.