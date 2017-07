Gonoreea este din ce in ce mai dificil de tratat, avertizeaza OMS

"Bacteria vinovata pentru gonoree este deosebit de inteligenta. De fiecare data cand folosim o clasa noua de antibiotice pentru a trata infectia, bacteria evolueaza pentru a-i rezista", a explicat doctorul Teodora Wi, intr-un comunicat al OMS.Pe baza datelor din 77 de tari, OMS avertizeaza fata de "rezistenta raspandita la vechile antibiotice care sunt si cele mai putin costisitoare".78 de milioane de oameni sunt infectati anual cu gonoree, potrivit estimarilor organizatiei.35,2 milioane traiesc in regiunea Pacificului vestic (Australia, insulele din Pacific, China, Japonia...), 11,4 in regiunea Asia de sud-est, 11,4 in regiunea africa, 11 in regiunea Americilor, 4,7 in Europa si 4,5 in Mediterana orientala.Potrivit OMS, "reducerea folosirii prezervativelor, cresterea numarului de calatorii, rata redusa de depistare a infectiei si tratamentul inadecvat" contribuie la cresterea numarului de cazuri.Gonoreea, denumita blenoragie, este o infectie cauzata de o bacterie care poate afecta organele genitale, rectul si gatul. Ea se transmite prin raporturi sexuale neprotejate.Doar trei noi medicamente sunt in prezent in faza de studii."Crearea de noi antibiotice nu este foarte atragatoare pentru laboratoarele farmaceutice", arata OMS. Motivul principal: "tratamentele sunt administrate doar pe perioade scurte de timp (spre deosebire de medicamentele pentru bolile cronice)".