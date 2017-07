Daca medicii ar opera fara haine, ar reduce numarul de microbi

Un studiu al Universitatii din Washington a aratat faptul ca medicii chirurgi pot opri raspandirea bacteriilor operand pacientii dezbracati, in loc sa poarte halate chirurgicale, scrie Daily Mail In lupta constanta de a preveni infectiile in spitale, cercetatorii au observat faptul ca medicii care opereaza fara a purta haine raspandesc mult mai putine bacterii decat cei care poarta costume chirurgicale. Acest lucru se intampla deoarece hainele chirurgicale se freaca de piele, determinand bacteriile sa cada si sa se raspandeasca in aerul din sala de operatie.Cercetatorii au observat si ca exista o foarte mica diferenta privind raspandirea bacteriilor intre chirurgii care poarta echipament medical si cei care poarta haine obisnuite.In acelasi studiu, se arata si faptul ca barbatii raspandesc de doua ori mai multe bacterii decat femeile.