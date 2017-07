Un "fluture" de titan poate reduce semnificativ riscul de a face un accident vascular cerebral

Un "fluture" de titan implantat in gat poate da speranta unui numar de peste 500.000 de pacienti britanici care sufera de tensiune arteriala ridicata, rezistenta la medicamente, reducand semnificativ riscul acestora de a face un accident vascular cerebral, infarcturi si dementa, potrivit DailyMail In cadrul studiilor realizate in SUA, aparatul de dimensiunea unui bob de fasole care cantareste mai putin decat o pana a reusit sa creasca sansele pacientilor, in cazurile in care medicamentele au esuat.Desi pacientii vor trebui sa ia pastile in continuare, doza acestora poate fi redusa considerabil. Aparatul, numit MobiusHD, va fi oferit unui grup de pacienti, parte in studiul realizat de expertii britanici.