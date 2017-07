FOTO Chipul unui fermier din Epoca Bronzului, reconstruit cu ajutorul tehnologiei 3D

''Detectivii timpului'' din cadrul laboratorului ''Face Lab'' de la Universitatea John Moores din Liverpool, Marea Britanie, au utilizat tehnologia 3D bazandu-se pe studiul craniului barbatului.Scheletul fermierului a fost gasit intr-un vechi cimitir din comitatul Derbyshire, in anii '30. In ultimele trei decenii, ramasitele pamantesti au facut parte dintr-o colectie expusa la Muzeul Buxton din Derbyshire, intr-o zona pitoreasca din Marea Britanie cunoscuta drept Peak District.Proiectul face parte dintr-un program care isi propune sa conecteze colectiile Muzeului Buxton la peisajul inconjurator.''Trebuie sa ii facem pe oameni sa se gandeasca la schelet ca la o persoana care a trait si a muncit in Derbyshire. Avem o datorie de a avea grija de cel decedat, am vrut sa subliniem ca acestia sunt oameni'', a declarat Joe Perry, oficial din cadrul muzeului.El a mentionat ca barbatul din Liff's Low a avut in jur de 35 de ani cand a murit si si-a petrecut viata indeletnicindu-se cu muncile agricole in Peak District.