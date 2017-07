Primul copil care a beneficiat de un dublu transplant de maini mananca, scrie si se imbraca singur, la 18 luni dupa operatie

Primul bilant al acestei grefe, efectuata in 2015 de 40 de medici, in urma unei interventii de zece ore in Statele Unite, este publicat marti in revista medicala britanica The Lancet.Dupa luni de terapie si asistenta psihologica, Zion Harvey, in varsta de zece ani acum, a traversat momente dificile in primele 18 luni, printre care tratamente agresive impotriva numeroaselor respingeri ale grefelor si lungi eforturi pentru a-l invata sa foloseasca mainile, arata autorii acestui raport.La capatul acestei perioade, copilul este capabil sa scrie, sa manance si sa se imbrace singur."Studiul nostru arata ca un transplant de maini este posibil cand este pregatit cu grija si este sustinut de o echipa de chirurgi, specialiste in grefe, terapeuti profesionisti, psihologi si asistenti sociale", explica Sandra Amaral, de la spitalul pentru copii din Philadephia, unde a avut loc operatia.Cu mainile si picioarele amputate de mic, in urma unei grave infectii, micul Zion a trecut printr-o grefa de rinichi in urma cu cativa ani.In zilele care au urmat grefei, a putut sa isi miste degetele. Gratie regenerarii nervilor, copilul a putut, dupa sase luni, sa isi contracteze muschii si sa simta la atingere. Atunci a putut sa se hraneasca singur si sa apuce un creion pentru a scrie.Opt luni mai tarziu, era capabil sa foloseasca foarfecele. La un an dupa greva, a putut apuca o bata de baseball cu ambele maini.Dar a suferit si opt episoade de respingere a grefelor, printre care episoade grave in lunile 4 si 7, care au fost insa inversate cu imunosupresori.Prima grefa de maini a avut loc in ianuarie 2000 la Lyon, in Franta. Subiectul a fost un barbat de 33 de ani.